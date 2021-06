La esposa de Miguel Ángel ‘Supermán’ López es en la actualidad una cómplice para el ciclista colombiano del Movistar, que a sus 27 años tiene una mezcla de juventud y veteranía valiosa.

El pedalista nacido en Pesca (Boyacá), un sitio con una historia especial, es un hombre de familia que ha encontrado en su pareja un sólido respaldo durante su vida profesional y actualmente durante el Tour de Francia.

Nathalia Acevedo es la madre de Miguel Jerónimo, hijo del ciclista. El nacimiento del pequeño, el 10 de abril de 2019, tuvo el reconocimiento del equipo Astana, donde militaba el boyacense.

Así los felicitaron como familia por medio de Twitter, donde hicieron mención de la esposa de Miguel Ángel López:

We are happy to welcome Miguel Jeronimo Lopez Acevedo to this world and wish him all the best on his new-born life! Astana Pro Team sincerely congratulates its leader Miguel Angel Lopez and his wife Natalia Acevedo on the birth of their son Miguel Jeronimo! pic.twitter.com/eCQtlr3SN4

— Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) April 12, 2019