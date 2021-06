Miguel Ángel López tuvo un comienzo del Tour de Francia para el olvido. El colombiano se vio afectado por la caída masiva a poco menos de 8 kilómetros de la meta y terminó perdiendo un minuto y 41 segundos con sus rivales en la clasificación general.

El colombiano lamentó esa situación, pero se mostró optimista de que con toda la montaña que viene por delante podrá recuperar el terreno perdido en la primera etapa. De igual manera, el popular ‘Supermán’ les pidió a los aficionados de la carrera que sean respetuosos ante el paso de la caravana y que no pongan en peligro a los deportistas.

El que también se mostró triste por la pérdida de tiempo de López fue el español Enric Mas, el otro líder que para esta carrera tiene el Movistar Team. El ibérico se mostró solidario con el colombiano y tuvo sentidas palabras hacia él.

“Es una ‘put…’ la pérdida de Miguel Ángel. Veníamos con la intención de los dos y es un contratiempo. No han sido muchos minutos, es 1 minuto 50 segundos. El propio Pogacar venía de una pérdida similar el año pasado y ganó el Tour. Está claro que es un fastidio, pero no quiere decir aún nada”, manifestó Mas.

Pero eso no fue todo, ya que el español advirtió que desde el equipo seguirán tratando a López como el líder que es y que los planes con él no cambiarán durante las etapas venideras. “Desde el equipo pienso que no cambiará nada. Hoy lo acompañó la mala suerte a él, pero otro día me puede pasar a mí. Es el Tour y pueden pasar muchas cosas”, concluyó.

Las aspiraciones de López se complicaron, teniendo en cuenta que no es muy bueno en contrarreloj y que en el Tour de este año hay dos etapas de esa modalidad que juntas suman casi 60 kilómetros. De todas maneras, el boyacense deberá salir a atacar lo más que pueda en la montaña para tratar de recuperar sus opciones de podio.