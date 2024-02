Varios disparos se registraron este miércoles en Kansas City durante el desfile por la victoria de los Chiefs en el Super Bowl, informó la policía de la ciudad en el centro de Estados Unidos.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.

— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024