La alteración ocurrió en la tarde del lunes 12 de febrero de 2024 a las 4:30 de la tarde y el saldo preliminar de afectados es de una persona muerta y al menos 5 heridos de bala, informaron fuentes policiales.

(Vea también: Advierten a colombianos que migraron a EE. UU.; vendría dura “operación de deportación”)

Hasta el momento, no se ha establecido si se trató de un ataque terrorista, aunque primeras versiones haban de una riña en un vagón y que uno de los implicados estaba armado.

En consecuencia, se le pidió a la ciudadanía de Nueva York no ir a la zona comprendida entre las calles Inwood Avenue y Townsend Avenue.

ADVISORY: Due to an active police investigation, please avoid the area of Jerome Ave between Inwood Ave and Townsend Ave in Bronx, NY which is in the confines of the @NYPD44Pct . Please use alternate routes and expect traffic in the area. pic.twitter.com/myEeFoTJJi

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 12, 2024