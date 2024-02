Este domingo, el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, contempló la presentación de Usher en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024, en el que se enfrentaron los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco.

Por 30 minutos, el cantante norteamericano brindó al público un espectáculo rodeado de bailarines, vestuarios despampanantes y la participación de varias estrellas y colegas suyos como Lil Jon, Her, Jermaine Dupri, Ludacris y Alicia Keys, quien deslumbró al estadio con un enterizo rojo rubí lleno de brillantinas; juntos interpretaron el éxito ‘My Boo’, que fue lanzado a inicios de los 2000, y Keys, en solitario, cantó una parte de su sencillo ‘If I Ain’t Got You’.

Otros temas que destacaron el show de medio tiempo fueron ‘U Don’t Have to Call’, ‘Superstar’, ‘Love in This’, ‘Burn’, ‘OMG’, entre otros. Un recorrido por la trayectoria artística de Usher de más de 30 años.

La presentación jugó con una variedad de efectos especiales mientras el cantante se deslizaba al ritmo de la música junto a sus bailarines, llegando a utilizar patines en un momento del show e incorporándolo a una de sus coreografías.

El artista se desprendió de su camiseta en medio de la interpretación de ‘U Got It Bad’, del álbum ‘8701’ publicado hace 20 años. Realizó un breve popurrí junto a Ludacris y Jon Wayne, con quienes cantó los éxitos ‘Turn Down for What’ y ‘Yeah’, tema con el que concluyó su medio tiempo sobre la tarima, sin dejar de lado el minuto de solo de guitarra de Her.

Usher presentó algunas canciones de su nuevo álbum ‘Coming Home’, que fue lanzado el pasado 9 de febrero. Desde que se oficializó su participación en el show del medio tiempo del Super Bowl, el intérprete dio por terminada los conciertos de su residencia en Las Vegas y anunció una serie de presentaciones el resto del 2023 que llamó Past Present Future Tour, de acuerdo con Pitchfork.

Además de Usher, Post Malone, Reba McEntire e incluso, Bob Esponja, también presentaron diferentes números musicales antes y durante la 58.ª edición del Super Bowl este domingo.

