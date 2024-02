Se trata de DJ Tiësto, famoso artista que durante varios meses estuvo preparando una colaboración para la gran final de la NFL de 2024, pero que tuvo que cancelar de manera repentina.

Pocos sabían que el neerlandés tendría un espacio en el Super Bowl LVIII, pues al parecer sería una de las sorpresas que iba a tener el ‘show’ del medio tiempo.

Tiësto manifestó en su mensaje, que se puede leer a continuación, que tuvo una emergencia personal que le impide estar en el partido entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers, que se jugará el domingo 11 de febrero.

“Mi equipo y yo hemos estado preparando algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar me obliga a regresar a casa el domingo por la mañana. Fue una decisión difícil perderse el partido, pero la familia siempre es lo primero. ¡Gracias a NFL por la colaboración y esperamos trabajar con ellos para ofrecer algo increíble juntos en el futuro!”, escribió en este ‘post’:

Me and my team have been preparing something truly special for months, but a personal family emergency is forcing me to return home Sunday morning. It was a tough decision to miss the game, but family always comes first. Thank you to the @NFL for the collaboration and looking…

— Tiësto (@tiesto) February 8, 2024