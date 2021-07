Faustino Asprilla dio su opinión sobre la polémica que se ha levantado en los últimos días luego de que Iván Ramiro Córdoba haya señalado que fue vetado en la Selección Colombia porque tenía mala relación con un periodista.

Aunque Carlos Antonio Vélez se molestó muchísimo y despotricó del exdefensa colombiano, al ‘Tino’ no le interesa conocer quién fue el hombre que hizo ese trato.

“Aquí el problema no es el periodista, el periodista puede ser cualquiera. Aquí el problema es que no puede ser que a una persona lo veten porque no está de acuerdo… El veto de Iván Ramiro fue porque quiso ayudar al fútbol colombiano”, manifestó en F360, programa de Espn.