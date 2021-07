“Vale la pena decirle a James que, como cualquier otro jugador, tiene que demostrar que está en forma, vigente, que marca diferencia, que es útil y que está sano”, expresó Carlos Antonio Vélez a modo de apertura.

Y agregó en su intervención en ‘Planeta fútbol’, de Antena 2, que “hasta Messi tiene que presentar examen en todos los partidos”.

Pero luego fue más incisivo frente a la posición de James Rodríguez al señalarle que de lo contrario, no podría regresar a la Selección Colombia.

“Tiene que demostrar, a no ser que se retire y no tenga que demostrarle nada a nadie… Y si se lo gana, bienvenido; si no, la frase de moda: ‘quédate en casa’”, enfatizó.