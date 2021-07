Pese a que no mencionó su nombre, Iván Ramiro Córdoba manifestó la semana pasada que producto de una diferencia con un reconocido periodista lo vetaron de la Selección Colombia, antes de las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

“Volví a la Selección con mucha ilusión. Llegué a pelear un puesto y me dijeron que tenía que limar asperezas con un periodista, por eso no me convocaban hasta ese momento. Me puso la cruz”, precisó.