Teófilo Gutiérrez fue objeto de todo tipo de críticas por sus actuaciones el pasado fin de semana, durante el partido en el que el Junior de Barranquilla fue derrotado por Atlético Nacional, pero también por lo que sucedió en la mañana siguiente. El atacante perdió el vuelo de regreso desde Medellín hasta la capital del Atlántico y fue recibió numerosas burlas por eso.

Muchos pensaron que el popular ‘Teo’ no alcanzó a ingresar al avión junto a sus compañeros porque se quedó dormido en el hotel y no estaba junto a la delegación del club ‘tiburón’. Sin embargo, este viernes el delantero contó los detalles del episodio y desmintió esa hipótesis que tenían algunos aficionados.

Lo hizo durante una entrevista con el programa ESPN Radio Colombia, en el que aseguró que él llegó al aeropuerto junto a sus compañeros, pero que se separó de ellos por unos minutos para comprar unas gafas. Gutiérrez se distrajo completamente realizando la compra y cuando regresó a la puerta de embarque vio con sorpresa que ya el avión iba a despegar.

“Fui a comprar unas gafitas. Luego pasan los muchachos, tenía el celular en modo avión. Era temprano, eran las siete porque todos habíamos llegado juntos. Me puse a mirar. Me pongo a mirar, me están llamando, corro, pero ya no llego. Me fui por Cartagena y llegué primero que el grupo (risas)”, relató con buen humor el goleador el atacante.

‘Teo’ también les agradeció a varios conocidos del entorno del fútbol en Medellín, quienes le ofrecieron sus hogares por si necesitaba pasar la noche del lunes en la capital antioqueña.

Gutiérrez confesó también en ESPN que la expulsión de la que más se arrepiente en su carrera fue la que recibió la semana pasada, cuando increpó a Jarlan Barrera y le dio un cabezazo. De hecho, el delantero tenía algo personal con su excompañero en el Junior y también lo insultó y le gritó: “Pelado malparido”.

Tan bochornosas fueron las acciones del goleador ‘tiburón’ que él mismo se disculpó públicamente. Sin embargo, entre semana tuvo revancha deportiva porque brilló con su talento en la clasificación del Junior a la última ronda previa de la Copa Libertadores.