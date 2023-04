Después del triunfo contundente de Águilas Doradas contra Independiente Santa Fe con marcador de 3-1, que pudo ser mayor por lo que se vio en el primer tiempo, se escucharon las palabras duras y contundentes del técnico Lucas González. El joven que, a pesar de las polémicas y críticas de sus colegas, se convirtió en el primer clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 1-2023 con su equipo.

Más allá de hablar de fútbol y de exponer los argumentos del buen juego, el entrenador apuntó a la Alcaldía y al alcalde de Rionegro, Rodrigo Hernández. Sin meterse en temas políticos o administrativos, puso en duda las decisiones que se toman alrededor del fútbol y del Estadio Alberto Grisales por la falta de apoyo al club en su idea de evolucionar en el FPC.

Esto no es nuevo, meses atrás hizo lo mismo Leonel Álvarez y señaló al mismo funcionario, fue en el marco de las finales del segundo semestre de 2022 y con palabras que causaron polémica.

Discurso de Lucas González contra alcalde de Rionegro por no apoyar a Águilas Doradas

Después de destacar que son los primeros clasificados a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 1-2023, llegó el mensaje contra la Alcaldía de Rionegro y quien la encabeza, aprovechando que le preguntaron por algo que no le gustara del momento de su equipo. “Me preguntaste si había algo que no nos gustara, podríamos hablar de fútbol y de juego, hay muchas cosas que podemos mejorar… A mí no me gusta que mi mujer, que acabamos de tener una niña, si viene al estadio, tenga que estar allá del otro lado. Porque no se puede hacer de este lado, donde hay techo”, dijo el entrenador, explicando que la tribuna principal del estadio fue clausurada y se dijo que era por temas de seguridad y logística.

Lucas González no dejó pasar la oportunidad para señalar que Leonel Álvarez también dijo algo similar y no cambió nada, reconociendo que su colega tenía razón y manteniendo ese respeto por otros entrenadores colombianos:

“En algún momento escuché al profesor Leonel Álvarez, cuando estaba acá, hacer unas declaraciones por la falta de apoyo que había. Entiendo que es de la Alcaldía, no es algo que conozca en detalle, pero ahora lo siento como entrenador porque Águilas Doradas es el equipo de Rionegro y esta es la casa de nosotros. Estamos haciendo un buen semestre y el objetivo es poner la primera estrella en el escudo, pero logramos cuatro fechas antes de que termine el todos contra todos, clasificarnos y ser los únicos arriba. Millonarios tiene partidos menos, pero tendrá que superarnos”.

El técnico de Águilas Doradas también hizo un llamado para que crean en el proyecto y puedan pelear con los demás equipos con ese respaldo de las instituciones: “La invitación es que nos acompañen, que nos apoyen, que estos jugadores se lo merecen. Hay muchas ciudades en Colombia que quisieran tener fútbol profesional y nosotros se lo traemos a Rionegro, con un apoyo enorme de nuestros directivos, y es extraño no sentir ese apoyo desde el ente que gobierna el municipio de Rionegro. Esperamos que eso pueda cambiar porque lo que está haciendo el equipo es bastante admirable”.

Lo que dijo Leonel Álvarez contra el alcalde de Rionegro

Con su estilo y acento característico, ‘Leo’ salió a hablar de frente sobre el funcionario que acabará su periodo en diciembre de 2023:

“Sigo esperando al alcalde, no llega. Y hace como seis meses lo dije. También es bueno que haga presencia en este tema, porque el alcalde es de Rionegro, ¿No? No parece… Pero bueno, seguimos nosotros encausados en buscar historia”.

Y en aquel partido contra Independiente Medellín, que terminó quitándole el cupo a la final al equipo dorado, Leonel sentenció sin que le temblara la voz: “Queremos certamen internacional y ahí sí, seguramente va a aparecer el alcalde, porque eso da nombre. Pero bueno, sabíamos que no éramos locales, por esa hinchada maravillosa del Medellín”.

Aunque es historia repetida, parece que el apoyo no llegará bajó la administración de Rodrigo Hernández y las buenas campañas deportivas deben servir para que en el futuro llegue el apoyo real, no solo promesas de campañas de políticos.