La tercera jornada dejó varios resultados sorpresivos y otros que empiezan a volverse normales, como las victorias de Atlético Bucaramanga. Los dirigidos por Aléxis Márquez vencieron 3-0 a Jaguares en condición de local y se mantienen en los más alto de la tabla de posiciones con 10 puntos.

Otros juegos que llamaron la atención fueron Águilas Doradas vs. Once Caldas (2-1) y Unión Magdalena vs. Junior (0-0), este último, porque marcó el divorcio entre la hinchada del cuadro tiburón y el técnico Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez.

Asimismo, el partido entre Deportivo Cali y Atlético Nacional fue uno de los más emocionantes de la fecha cuatro. Los ‘azucareros’ recibieron con casa llena a los ‘verdolagas’, pero no pudieron pasar del empate. El juego se vio empañado por la violencia, ya que el juez de línea Richard Ortíz fue agredido con una botella luego de que fuera sancionado un penal para el conjunto paisa.

Le jornada la cerraron Millonarios y Tolima este lunes festivo. El juego se disputó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los dirigidos por Alberto Gamero consiguieron los tres puntos gracias a un gol de Leonardo Castro.

Tabla de posiciones Liga BetPlay II

Así quedaron las ubicaciones en el torneo colombiano:

Liga BetPlay resultados de fecha 4