Independiente Santa Fe cerró la jornada dominical de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2023-2 ante Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad en el que terminó cayendo 2-0. Los goles del conjunto nariñense fueron producto de Julián Millán (gol en propia puerta) y Gustavo Britos. Entre tanto, el director técnico, Hubert Bodhert manifestó estar tranquilo en cuanto al resultado, señalando en que debe corregir las falencias de cara al próximo encuentro y seguir afianzando una idea en su grupo de jugadores.

“En efecto, el resultado no es el que esperábamos, pero el equipo sigue creciendo, debemos mejorar el tema de la definición y como estamos tomando las decisiones, porque este fue un partido parejo donde Pasto encontró dos situaciones puntuales y le bastó para ser merecedor de esta victoria, sin embargo, Santa Fe es un equipo que se está estructurando”.

Rotación de jugadores e idea de juego

“Tenemos que seguir afianzando una idea para que los jugadores puedan desarrollarla de la mejor manera. Quiero un equipo que administre el balón y sea eficaz, esto no se consigue de la noche a la mañana, nosotros como cuerpo técnico debemos adaptarnos a los jugadores que tenemos para sacar el mayor potencial en ellos. Vamos por buen camino, a muchos se le va a quedar el resultado, nosotros vamos a analizar y trabajar para que nuestro próximo partido sea mucho mejor”. Dijo el técnico, que pudo inscribir dos refuerzos más.

Efectividad en el juego

“No fuimos contundentes en fase ofensiva, recibimos un gol que no tiene nada que ver con las sustituciones previas y el segundo lo recibimos por no referenciar las marcas cuando estábamos atacando al rival, en la parte defensiva fue error nuestro, después Pasto se cerró con un bloque defensivo y no tuvimos la inteligencia y la calidad en los pases del último cuarto de cancha, ahí el equipo perdió la noción y no encontró la forma de anotar.”

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.