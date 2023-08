Hugo Rodallega se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes en la plantilla de Independiente Santa Fe, en la presente temporada el experimento atacante de 38 años suma 10 goles en 26 partidos. Así las cosas, logró consolidarse en el once titular donde empezó de suplente y terminó como uno de los referentes en zona ofensiva.

Entre tanto, Rodallega, regresó al fútbol colombiano después de 18 años jugando en el exterior y luego de la incertidumbre de qué equipo lo contrataría, apareció Santa Fe para tenerlo en cuenta en el 2023. Pese a que llegó como un referente en el ataque ‘Cardenal’ en ese entonces, el técnico Harold Rivera no lo utilizó de forma constante, cuando apareció se adueñó del puesto. Asimismo, al conjunto capitalino se vinculó como agente libre, firmando hasta diciembre del presente año, no obstante, la renovación del atacante vallecaucano es un tema que interesa en el club pese a las incertidumbres que están sobre la mesa.

El presidente del equipo, Eduardo Méndez le confirmó al Diario As que le interesa extender el contrato del jugador por uno o dos años más, dependiendo de sus pretensiones. Sin embargo, la renovación podría verse esquiva debido a los intereses del empresario de ‘Hugol’, “Si él lo quiere sí y si su empresario ayuda. En diciembre se le vence su contrato. Soy de los que pienso que él me va a pedir dos años de renovación, ahí miraremos y trataremos de negociar. Las puertas siempre están abiertas, no solo para jugar fútbol, también para colaborar”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.