Independiente Santa Fe espera cerrar el mercado fichajes con un delantero más. Están en la búsqueda pero no ha sido nada fácil.

Hubert Bodhert, luego de la derrota ante Deportivo Cali, le manifestó al presidente Eduardo Méndez que necesita un delantero más, teniendo en cuenta que para ese día Hugo Rodallega se lesionó y Emerson Batalla no pudo ser inscrito. Además, Yeison Moreno salió sustituido por calambres.

“Creo que hay una nomina importante, cuando hablé con el técnico, me dijo que un centro delantero más para que no se nos presente ese problema que nos sucedió en el partido con el DIM, Rodallega lesionado y el otro no puede jugar, pero es difícil conseguir un centro delantero”. pic.twitter.com/UQI6x5LOJn

