Independiente Santa Fe derrotó 1-0 al DIM de Alfredo Arias con único tanto de Fabián Sambueza. Los ‘Cardenales’ llegaron a 6 puntos de 6 posibles en la liga y se encuentran en la parte alta de la tabla.

El ‘León’ hizo un buen partido e hizo ver mal a los dirigidos por el uruguayo. La figura del encuentro fue Fabián Viáfara, pero también hubo puntos altos como el de Jersson González y Fabián Sambueza.

(Vea también: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay con victoria de Santa Fe ante Medellín)

Sobre este compromiso habló Hubert Bodhert en la conferencia de prensa que destacó el vartido de sus dirigidos. Además le dio créditos especiales a Jersson González, jugador que pas por un buen momento.

Rueda de prensa Hubert Bodhert

Análisis de la victoria: “El equipo tuvo una intensidad importante todo el primer tiempo, el segundo tiempo iniciamos y sostuvimos la intensidad, pero al minuto 65, vimos que teníamos que manejar los momentos con los cambios, para mantener la intensidad en ataque”,

El trabajo del rival: “Tuvimos un Medellín que ante la necesidad de ganar, y con jugadores de calidad, asume un poco más el juego, busca un poco más el arco, pero al final cerramos los espacios y controlamos el juego. Para nosotros es una victoria muy buena, porque seguimos sumando y debemos corregir”.

Lee También

Santa Fe no sufrió el juego: “Medellín no nos sorprendió nunca, desde que inició el partido tuvimos presión alta y no les permitimos que tuvieran claridad en su inicio de juego. Mantuvimos la intensidad, la presión y de ahí nace nuestra victoria. En el segundo tiempo el equipo se recuesta un poco, pero las atajadas a gol las tuvo el Medellín, no Santa Fe”.

Nivel de Jersson González: “A mí me tiene muy contento, en él veo un jugador combativo, lleno de confianza, que está echando para adelante, que cuando le toca defender defiende, en general lo veo en un muy buen momento, y eso a mí me llena de satisfacción, es un jugador que va a crecer y nos va a dar una mano importante a lo largo de la Liga”.

Su próximo rival, Deportivo Pasto: “Continuidad es fundamental, lógicamente será un partido en el que tenemos que planificar una estrategia, pero la idea no es tocar tanto el grupo”.