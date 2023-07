Santa Fe cayó ante Deportivo Cali 2-1. Los ‘Azucareros’ le dieron vuelta en el último minuto al ‘Cardenal’, que se devuelve a Bogotá con las manos vacías.

Hubert Bodhert salió bastante molesto a la rueda de prensa; por motivos extra futbolísticos no pudo contar con Harold Rivera y Emerson Batalla, quienes viajaron a Cali pero no pudieron jugar. El primero por una expulsión que no conocían y el segundo por un tema de inscripción.

En el trámite del juego Santa Fe se quedó sin delanteros, debido a la baja de Hugo Rodallega por lesión y el cambio obligatorio con Yeison Moreno. Ante esto, el ‘Cardenal’ jugó más de media hora sin atacantes. En la rueda de prensa el DT cartagenero manifestó la necesidad de un delantero más.

Rueda de prensa de Santa Fe

Trámite del partido: “El juego no fue bueno para nosotros. No me gustó el partido. No tenemos el juego deseado. La salida de Yeison Moreno es porque las medias le apretaban demasiado y le estaba causando calambres en los gemelos y no podía seguir. Al no tener más delanteros me tocó gestionar como pudimos y dejar a Sambueza como un falso 9, que no es lo ideal. Hoy fue un partido accidentado que no tuvimos recambios para rematar el juego”.

Nómina corta: “La nómina que teníamos al frente no teníamos recambio. Los que entraron no cumplían esas características. Tenemos a un Jersson González en Selección y a Batalla que no lo pudimos inscribir. Cali si pudo hacer cambios. Solo tenía un punta y no tenía como hacer un cambio. Me tocó soportar lo que más pude y con las herramientas que tenía me tocó cerrar el partido”.

Un fichaje más: “Es necesario (un delantero) y hoy quedó demostrado. Al no tener a Hugo por lesión es necesario tener otro delantero para tener una nómina más equilibrada”.

Ilusión para la vuelta: “Hay situaciones donde el equipo debe entender que cuando toca sufrir se debe hacer hasta el final y hoy molesta perder de la manera en como se hizo. Al no tener estos recambios había que sacar el resultado. Igual nos deja con vida para ir a Bogotá y estaremos en otras condiciones.

Salida de Yeison Moreno: “Nosotros en la salida de Yeison es porque la pide. Si no lo saco lo voy a lesionar, entonces había que sacarlo. No daba más”.

Gol saque de banda: “Duele, pero no puedo acribillar a mis jugadores y espero que esto no vuelva a suceder. Toca acevtarlo porque es una realidad”.