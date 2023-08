El mundo del fútbol fue testigo nuevamente de una nueva lesión que es difícil de soportar a la vista y que se dio este 1 de agosto en un partido entre Argentinos Júniors y Fluminense. La jugada entre el reconocido jugador Marcelo de Brasil y el defensa de Argentinos, Luciano Sánchez, termino en tragedia.

Todo ocurrió a los 55 minutos de partido, cuando en una acción en el medio campo, el jugador Marcelo, ex Real Madrid, robó el balón e intentó salir jugando, pero cayó con todo el peso de la pierna y dobló la rodilla de Sánchez (29 años) que salió en camilla y fue trasladado de inmediato a un hospital de Buenos Aires para su evaluación.

Marcelo accidentally broke Luciano Sanchez's leg in the Libertadores and left the pitch in tearspic.twitter.com/CKImYGqM7w

— Total Football (@TotalFootbol) August 2, 2023