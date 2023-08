El futbolista argentino Lionel Messi la está pasando bien en Miami, pues lleva tres compromisos jugados, ha anotado 5 goles y su equipo ya consiguió tres victorias consecutivas en la Leagues Cup, avanzando hasta los octavos de final del torneo.

(Ver también: El técnico colombiano que quiere dañarle el invicto a Messi en el clásico de Florida)

De hecho, en el último juego contra el Orlando City, Messi anotó dos goles en la victoria 3-2 en el clásico de Florida para seguir en el torneo que enfrenta a equipos de Estados Unidos con los mexicanos.

Messi is always must-see TV 📺

He scored another brace last night to lead #InterMiamiCF into the @LeaguesCup Round of 16. pic.twitter.com/I64NT8YdJL

— Major League Soccer (@MLS) August 3, 2023