Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, ha tenido un impacto inmediato tras su llegada al Inter Miami. En lo futbolístico ha ayudado a levantar a un equipo que lleva un pobre desempeño con golazos, y en lo extrafutbolístico está revolucionando la economía de la ciudad.

En sus primeras dos apariciones con el equipo, el astro argentino ha firmado tres goles y una asistencia. El primer tanto lo consiguió frente al Cruz Azul mexicano, mientras los otros dos, junto al respectivo “pase-gol”, los convirtió esta semana versus el Atlanta United, en una notable actuación por la Leagues Cup con el Inter Miami.

Messi's #MLS debut delivered the magic 🐐

Across @MLS and @InterMiamiCF social media, this broadcast clip of Messi's game-winning goal has earned:

➖ 214.3 MILLION views

➖ 15.1 MILLION engagements

➖ $21.4 MILLION in social valuepic.twitter.com/yvHK6OcpVp

— Zoomph (@Zoomph) July 24, 2023