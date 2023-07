Lionel Messi aterrizó la semana pasada en Estados Unidos y con ello se convirtió en el fichaje más importante en la historia de la MLS.

A sus 36 años, el delantero argentino dejó a un lado el fútbol europeo, para gozar del clima de Miami y darle una vida más tranquila a su familia, luego del paso por Francia cuando vistió la camiseta del PSG.

Ahora bien, la llegada de ‘Lio’ al Inter de Miami también significó que otros dos ex-Barcelona se inclinaran por el club de David Beckham, pues Sergio Busquets fue anunciado como nuevo jugador y Gerardo Martino como entrenador.

Reporting to first day of training 👋 pic.twitter.com/eetY7vMseu

Luego de los bombazos de Messi y Busquets, el experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que Jordi Alba tiene todo listo para viajar a Estados Unidos y firmar su vinculación al equipo.

Según el periodista, solo restan detalles para que el lateral izquierdo se convierta en jugador del Inter de Miami y sea presentado como toda una estrella.

Jordi Alba will be the next signing of Inter Miami as the agreement is being sealed — just waiting on final details then he’ll sign the contract as president Mas said, it’s imminent 👚🇪🇸🇺🇸

Here we go ✔️ pic.twitter.com/0RUvQGrz99

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023