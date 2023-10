En una jornada con una pelea sorpresiva entre jugadores de Junior, Atlético Nacional derrotó 3-1 a Boyacá Chicó en condición de visitante en la fecha 18 de la Liga Betplay y dio un paso clave en su lucha por asegurarse un cupo en los cuadrangulares semifinales.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga Betplay en fecha 18?

Con el triunfo del equipo verdolaga en Tunja ante el ajedrezado hubo un cambio de lugares en el torneo local, donde Unión Magdalena se resignó al descenso luego de perder el sábado con Bucaramanga.

Pos. Equipo Puntos Gol Dif. PJ 1 Águilas Doradas 38 20 18 2 Medellín 32 10 17 3 América 30 15 16 4 Atlético Nacional 30 11 18 5 Millonarios 29 3 17 6 Tolima 28 3 17 7 Alianza Petrolera 25 -4 17 8 Junior 24 8 18 9 Deportivo Cali 24 -2 18 10 Bucaramanga 23 -3 18 11 Pasto 23 -4 18 12 Santa Fe 23 -7 18 13 Unión Magdalena 22 -6 18 14 La Equidad 20 -3 18 15 Pereira 19 -5 17 16 Once Caldas 18 -2 18 17 Huila 18 -1 17 18 Chicó 17 -11 18 19 Jaguares 14 -11 18 20 Envigado 12 -12 18

Atlético Nacional, blanco de burlas luego de su derrota contra Pereira en la semifinal de la Copa Colombia, subió al cuarto lugar de la Liga Betplay, sitio que le arrebató a Millonarios gracias a su victoria.

La lucha por quedar en el anhelado grupo de los ocho mejores, a falta de tres partidos en la fecha 18 del campeonato local (Medellín vs. Pereira, Alianza Petrolera vs. Tolima y América vs Huila) sigue encendida.

¿Qué pasó con Atlético Nacional en Liga Betplay?

John Jairo Bodmer tuvo su primera victoria como director técnico del equipo verdolaga, luego de perder antes contra Medellín. Ahora, mira con ilusión el remate de la temporada regular, donde le quedan los partidos contra Alianza Petrolera de local y contra Tolima de visitante.

Así como Millonarios se vio favorecido con su triunfo en la tabla de posiciones, para Atlético Nacional el triunfo 3-1 contra Chicó se convirtió en un respiro gracias a las anotaciones de Óscar Perea, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Nelson Deossa, a pesar del descuento de Sebastián Colón.

El partido estuvo 1-0 desde el minuto 18, pero en los últimos 10 minutos el cuadro antioqueño anotó dos tantos y el boyacense respondió con uno, que catapultaron el resultado final.

