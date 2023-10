Ocurrió en el tiempo de descuento del primer tiempo, cuando Nelson Deossa mandó un manazo al rostro de un rival desde atrás. El impacto no fue directo, pero alcanzó a sacudir al jugador del Pereira.

El VAR tuvo que intervenir y llamó al juez Luis Matorel para que chequeara la jugada, y efectivamente terminó expulsando al volante de Atlético Nacional.

Sin embargo, los comentarios de Carlos Antonio Vélez parecían desconocer que la agresión ameritara una tarjeta roja. “Por la intensidad no da”, comentaba, diciendo que el jugador “sí hizo el movimiento voluntario de golpear, pero no creo que sea para eso”.

“Es una acción fea”, añadía Tito Puccetti, tratando de deslizar tímidamente que sí había motivos para una decisión drástica. “No es bueno golpear al rival”, contestaba Vélez, justo antes de que ambos partieran diferencias diciendo que la jugada daba para amarilla.

El periodista incluso deslizó que el árbitro estaría siendo localista: “La condición de visitante cuenta”, dijo, y luego de ver la cartulina roja la calificó como “demasiado drástica, muy rigurosa”.

Su opinión resultó tan polémica que el periodista Gabriel Meluk, que también suele ser panelista en Win Sports, se mostró sorprendido: “Increíble decir que no era roja”.

La cuenta de análisis arbitral VAR Central confirmó que sí era tarjeta roja:

En redes sociales muchos hinchas también se expresaron asombrados de que se pusiera en duda la tarjeta roja, sobre todo de una forma tan vehemente:

Es un puño en la cara. ¿Cómo no va a ser tarjeta roja señor Vélez?

No hay forma alguna de que no sea intencional.

— Ivan Pardo (@ivanpardo) October 20, 2023