Los empates de la ‘Tricolor’ ante Uruguay y Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas, siguen dando que de qué hablar, pues en esta ocasión Carlos Antonio Vélez mandó un duro mensaje a quienes siempre “aplauden” a James Rodríguez, sin ser objetivos.

“Tengo mi propio concepto, no me interesa lo que digan. Nunca me preocupó y a esta altura de la vida no me voy a preocupar. No vivo del ‘me gusta’, no vivo del que aplaudan, me interesa un sieso. Yo trabajo, estudio, me preparo, cumplo con mis obligaciones y no tengo que opinar lo que opina la mayoría”, dijo en un principio el periodista.

Y es que el analista de RCN y Win Sports, sin dar nombres, lanzó el dardo a algunos colegas que exageran los elogios hacia el ’10’ de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que él mismo reconoció la labor del volante contra Uruguay, según él, cuando se lo merece.

“No siempre lo que llaman opinión pública tiene razón, cada vez que escuchen de mí un argumento, lo voy a sustentar. Tengo esa sensación de zalamería en el medio, particularmente con James“, dijo.

De hecho, el comentarista le puso ácido a su comentario y les pidió a algunos ‘compañeros’ que si le deben algo a James Rodríguez que se lo paguen, pues considera que son un exceso algunas palabras o gestos que enaltecen al jugador.

“Si alguien le deba algo a James, pues págueselo. Hombre, pararse a aplaudir es una venta de humo, tribunero, que lo haga el hincha, pero no un supuesto comunicador o invitado a comunicador”, precisó.

