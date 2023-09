Este domingo 24 de septiembre hubo poco fútbol. En el pasado quedaron los días en el que se jugaba la fecha completa el fin de semana y ahora hay más partidos por delante que disputados.

A primera hora, Envigado vs. Millonarios no se pudo jugar por una lluvia que impidió el inicio del juego y, posteriormente, la falta de iluminación en el estadio no permitió que el encuentro se disputara en la noche.

Lo que sí pudieron jugar fueron Santa Fe vs. Pereira, que terminó a favor del rojo por 1-0, y Junior vs. Tolima, con el mismo marcador, pero con victoria para los visitantes, en Barranquilla. De hecho, en este partido hubo un curioso lapsus.

Así las cosas, Santa Fe y Tolima lograron subir en la tabla de posiciones, pero aún deberán esperar al resto de la jornada para saber en qué puesto quedarán. Por el momento, así van las posiciones:

Águilas Doradas: 27 puntos y 13 PJ (tiene un partido pendiente) América de Cali: 26 puntos y 14 PJ Nacional: 24 puntos y 14 PJ Medellín: 22 puntos y 13 PJ (+5 DG) (no ha jugado esta fecha) Santa Fe: 22 puntos y 14 PJ (0 DG) Tolima: 19 puntos y 13 PJ (+1 DG) (tiene un partido pendiente) Millonarios: 19 puntos y 13 PJ (0 DG) (no ha jugado esta fecha) Alianza Petrolera: 19 puntos y 13 PJ (-2 DG) (no ha jugado esta fecha) Unión Magdalena: 18 puntos y 13 PJ (-3 DG) (no ha jugado esta fecha) Junior: 17 puntos y 14 PJ (+7 DG) Pasto: 17 puntos y 13 PJ (-2 DG) (no ha jugado esta fecha) Huila: 16 puntos y 13 PJ (+2 DG) (no ha jugado esta fecha) Once Caldas: 16 puntos y 13 PJ (+1 DG) (no ha jugado esta fecha) Bucaramanga: 16 puntos y 13 PJ (-1 DG) (no ha jugado esta fecha) Cali: 14 puntos y 12 PJ (-2 DG) (no ha jugado esta fecha y tiene un partido pendiente) Chicó: 14 puntos y 14 PJ (-7 DG) Pereira: 12 puntos y 13 PJ (-3 DG) (tiene un partido pendiente) La Equidad: 12 puntos y 13 PJ (-5 DG) (no ha jugado esta fecha) Jaguares: 9 puntos y 13 PJ (-9 DG) (no ha jugado esta fecha) Envigado: 8 puntos y 13 PJ (no ha jugado esta fecha)

Programación fecha 14 de Liga BetPlay

La jornada continuará durante el lunes y el martes. El primer día de la semana serán cuatro partidos y el segundo, los últimos dos. Estos son los partidos que se disputarán esta semana.

Envigado vs. Millonarios (lunes)

La Equidad vs. Jaguares (lunes)

Alianza Petrolera vs. Jaguares (lunes)

Medellín vs. Bucaramanga (lunes)

Unión Magdalena vs. Cali (martes)

Pasto vs. Huila (martes)

