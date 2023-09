Una poderosa lluvia impidió que el partido de Envigado y Millonarios se jugará a las 4:00 p. m., como estaba pactado, y luego de una hora de espera decidieron que se disputaría el lunes.

Fuerte lluvia en el Polideportivo Sur.

Por el momento se suspende el juego entre Envigado vs Millonarios. pic.twitter.com/I5B36yfuAB — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) September 24, 2023

Desde las 10:00 a. m., el balón rodará en el estadio Polideportivo Sur, de Envigado, y los jugadores de ambos clubes deberán disputar los 90 minutos, pues este domingo no sonó ni el pitazo inicial.

(Vea también: Alberto Gamero regañó a Llinás por mano inquieta en rueda de prensa: “Hazte el hue…”)

Los hinchas ‘embajadores’ más místicos ven esto como una señal del cielo. Y esto es porque en los últimos dos títulos de Millonarios pasó exactamente lo mismo durante el semestre.

En el 2017, un juego del azul capitalino contra La Equidad, disputado en El Campín, tuvo que ser pospuesto por una fuerte lluvia. El juego del domingo se pasó para el lunes y, en la reanudación, los locales lograron la victoria. En ese mismo semestre, Millonarios fue campeón ganándole la final a Santa Fe.

El otro hecho que ilusiona a la afición es reciente. En el inicio de la Liga I-2023, el partido entre Pereira vs. Millonarios tuvo varios inconvenientes por la lluvia. Un aguacero en la ‘Perla del otún’ provocó que el partido se retrasara muchísimo y se terminó jugando tardísimo. En junio, al final del semestre, el azul le ganó la estrella a Nacional.

Aunque Millonarios no ha tenido un buen semestre, entre la afición siempre está la ilusión de ser campeón y esperan dar la vuelta en diciembre.

Lee También

¿Por qué aplazaron el partido de Envigado vs. Millonarios?

La lluvia no fue el único inconveniente en el partido de este domingo. Aunque fue la razón principal por la que el juego no pudo iniciar a la hora pactada, luego de que pasó el aguacero se hubiera disputar el encuentro.

Sin embargo, el estadio Polideportivo Sur no cuenta con la iluminación necesaria para tener un partido profesional que se transmite por televisión en horario nocturno, así que el juego no se pudo disputar porque no acabaría antes de que llegara la noche.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.