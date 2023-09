América de Cali y Atlético Nacional protagonizaron el clásico de la jornada de la Liga BetPlay y, en contra de las estadísticas, el conjunto vallecaucano se llevó la victoria por 4-1 en el estadio Pascual Guerrero, un triunfo que le permitió a la ‘mechita’ cortar la racha de casi 3 años sin ganarle a uno de sus máximos rivales.

Una de las figuras del compromiso fue Cristian Barrios, ya que anotó los primeros dos goles y guió al equipo para que consiguiera esta importante victoria que los dejó ad portas de la clasificación a los cuadrangulares semifinales con varios partidos aún por delante.

Sin embargo, más allá del buen momento, en la entrevista post partido soltó las lágrimas, además de la emoción del resultado, porque recordó a su hijo que perdió hace pocas semanas.

➕ “Sufrimos al principio, pero siempre perseveramos y estamos viviendo una racha muy bonita” Cristian Barrios, volante de América. pic.twitter.com/VyQNyqNokU — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 24, 2023

“Muy pocos saben que yo estuve ausente en un partido contra Medellín porque sufrí la perdida de mi hijo que tenía dos meses. Son cosas que solo Dios sabe por qué pasan y después de eso Novoa, Cardona, Ramos, todo el grupo me acogió y me dijeron que estaba para grandes cosas, que esas cosas pasan por algo y me van a ayudar a ser más fuerte”, explicó el exjugador de Patriotas.

Esta situación ocurrió hace apenas un mes, recordando que en ese partido el conjunto vallecaucano cayó 1-3 contra Independiente Medellín por la quinta jornada.

Y agregó: “Después de eso sufrí una lesión, pero creo que en mi corazón y en mi mente siempre estaba salir adelante a pesar de la adversidad y bueno aquí estoy, regresé más fuerte después del clásico y espero seguir dándole alegrías a esta hinchada. También quiero agradecerle a ellos, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible”.

Finalmente, sobre la importancia de los goles que ha anotado en los últimos partidos, Barrios aseguró: “Hay muchos partidos donde me ha tocado asistir, hoy me tocó a mí darle la alegría a esta hinchada con los goles, y bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar dos goles otra vez. Ya me había tocado en el Clásico contra Cali y ahora ante Nacional, que todos sabemos lo que significa este partido para la hinchada y para Colombia”.

Desde que llegó al América, Barrios ha sido de los jugadores más importantes de la institución, pues ha jugado 35 partidos durante este año y ha marcado 10 goles, entre los que destacan los que le metió al Deportivo Cali, Nacional y Medellín.

