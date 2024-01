El cáncer es una enfermedad muy complicada que muchas veces no da síntomas sino hasta cuando ya está muy avanzada, por lo que los médicos ya no tienen mucho por hacer y por eso es en una de las principales causas de muertes en el mundo cada año.

Ese, de hecho, fue lo que le ocurrió al exentrenador sueco Sven-Goran Eriksson, un técnico muy importante que desempeñó la mayor parte de su carrera en el fútbol inglés.

Aunque había salido un poco del mapa, debido a que hace un rato no entrenaba a ningún equipo importante, ahora volvió a aparecer, pero con una preocupante y triste noticia y es que ya no le queda mucho tiempo de vida.

Sven-Goran Eriksson confesó que tiene cáncer

En diálogo con el medio BBC, Eriksson confesó que luego de una caída que tuvo, los médicos le hicieron unos cuántos exámenes y ahí se determinó que sufre de un cáncer que ya no es operable y por eso sus chances de vida ya no son tan altas.

“Me queda, en el mejor de los casos, un año de vida. Cuando recibes un mensaje así, valoras cada día”

Sven-Goran Eriksson, ex DT de Inglaterra, México, Mundialista y multi campeón a nivel de clubes, ha sido diagnosticado con cancer. Triste noticia. 🙏🏻 pic.twitter.com/Befm5o4p7B — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) January 11, 2024

“Yo pensaba que estaba muy sano, pero un día tuve un pequeño ataque y me caí. Mi hijo me recogió, me llevó al hospital y después de un día de exámenes me dijeron que tuve 5 ataques más, los cuales no eran graves y por eso me podía recuperar al 100 %, pero lo peor que me encontraron fue un cáncer“, dijo el exentrenador.

Y agregó: “Me dijeron que es un cáncer que ya no se puede operar, por lo que me dan pastillas y medicamentos para que viva el mayor tiempo posible que, en el mejor de los casos, es un año de vida”.

Finalmente, el exentrenador confesó que por eso ahora vive feliz, tranquilo y trata de disfrutar de su familia y de los momentos contentos en la mayor parte del tiempo.

A qué equipos dirigió Sven-Goran Eriksson

Este fue uno de los técnicos más importantes durante la década de los 90, pues ganó una Copa de la UEFA, una Recopa de Europa de la UEFA y una Supercopa de Europa.

Su carrera como entrenador comenzó en 1977 en Suecia, cuando dirigió al Degerfors y luego al Goteberg. De ahí pasó al Benfica de Portugal, estuvo por la Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio de Italia, también en Manchester City y Leicester de Inglaterra y hasta llegó a dirigir a la Selección Inglesa en dos mundiales, a la Selección de México y a la Selección de Costa de Marfil.

