Las lesiones han llevado al seleccionador de España a dejar fuera al central de la lista anunciada este lunes, aunque le dejó la puerta abierta para el futuro.

“He decidido que [Sergio Ramoscopa co] no esté en esta lista porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero”, dijo Luis Enrique Martínez este lunes, al dar la lista para la Eurocopa, aplazada en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y que se celebrará del 11 de junio al 11 de julio, paralelamente a la Copa América que ya no se hará en Colombia.

“No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar. […] Me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado a máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en futuro. Es una decisión complicada, pero busco el beneficio para el grupo”, agregó el director técnico.

Pero además de la ausencia de Ramos, también llama la atención que Luis Enrique no tuvo en cuenta a ningún jugador del Real Madrid, que no pudo hacer nada por ganar la liga (ganó el Atlético de Madrid) y que se quedó sin la final de la Champions League, luego de la derrota que sufrió ante Chelsea.

El equipo blanco de Madrid se qeuda sin representación en ‘la Roja’ por primera vez en la historia en la fase final de un gran evento.

En la defensa, tampoco estará Iñigo Martínez, al que ‘Lucho’ tenía previsto convocar, pero el jugador del Athletic de Bilbao emitió un comunicado en el que afirmó que “desde hace un tiempo no me encuentro al 100% ni física ni mentalmente para competir”.

España iniciará su periplo en la Eurocopa el 14 de junio contra Suecia en Sevilla, pero antes jugará dos amistosos, contra Portugal el 4 de junio y contra Lituania, el 8 de junio, fecha en la que Colombia enfrentará a Argentina en Barranquilla.