La Selección Colombia de fútbol tuvo un 2023 inmejorable, pues disputó un total de 12 compromisos, entre amistosos y juegos de Eliminatorias, y no perdió ninguno, pues sumó 7 victorias y 5 empates.

Dentro de esos encuentros, hubo victorias muy meritorias como el caso de Alemania, Japón y Brasil, selecciones de mucho renombre y a las cuales históricamente nunca o muy pocas veces se les había podido ganar.

Esto se logró gracias al buen proceso del técnico argentino Néstor Lorenzo, quien ha sabido llevar el cambio generacional de forma progresiva y por eso es que en sus convocatorias hay jugadores como James Rodríguez, pero también futbolistas más jóvenes que prometen darle mucho al país, como el caso de Yaser Asprilla.

Ahora, debido a ese gran rendimiento y ser una de los cuatro equipos que terminaron sin derrotas en el año, el combinado ‘cafetero’ subió un puesto en el listado oficial de Fifa, el último del año, y de a poco se va acercando de nuevo al top 10 mundial.

