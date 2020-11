green

Carlos Queiroz ofreció este lunes la primera rueda de prensa previa al doblete de partidos que tendrá la Selección Colombia en los próximos días por las Eliminatorias al Mundial Catar 2022. En su encuentro con los medios de comunicación, al entrenador portugués le preguntaron si en realidad tuvo en cuenta a Sebastián Villa para incluirlo en la convocatoria final como se especuló, y el estratega aseguró que sí.

El técnico del combinado nacional manifestó que el jugador de Boca Juniors sí estuvo en el grupo de 42 futbolistas que fueron evaluados por él para definir la lista de 24 que afrontarán los partidos contra Uruguay y Ecuador. Más allá de que Villa fue denunciado penalmente por violencia de género, ya que su exnovia aseguró ante la justicia argentina que el extremo la maltrató en repetidas ocasiones, a Queiroz le parece que, hasta que las autoridades competentes no esclarezcan esa situación, él seguirá viendo lo que haga el volante en el campo de juego.

“Si Villa está listo para jugar con Boca Juniors, en Argentina, y si juega bien, seguro que va a ser un jugador que estará en nuestro radar. Todo lo que está alrededor, a mí no me preocupa nada. Yo no soy juez de un tribunal, lo que se habla me da igual. Lo que es importante es su rendimiento del campo”, declaró Queiroz.

Luego de esas afirmaciones, al entrenador de la Selección le preguntaron si creía que la Federación Colombiana de Fútbol debería crear un protocolo para manejar este tipo de casos en los que hay protagonistas involucrados en casos de violencia de género, a lo que el portugués insistió en que cree que deben ser las autoridades competentes las que esclarezcan todo para así saber a ciencia cierta si a Villa le corresponde una sanción o no.

El extremo volvió a jugar este domingo con Boca Juniors. Inicialmente, los directivos del club lo habían vetado de toda competencia oficial del equipo, pero ahora decidieron levantarle ese tipo de castigo en vista de que todavía no se ha pronunciado sobre su caso la justicia argentina.

Esta noche llegarán a Barranquilla todos los futbolistas convocados que juegan en Europa y mañana martes se llevará a cabo el primer entrenamiento con el grupo completo. Colombia jugará contra Uruguay el próximo viernes 13 de noviembre, a las 3:30 p.m.