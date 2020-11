green

El artista, célebre por aparecer en novelas como ‘Betty, la fea’ y por ser declarado hincha azul, se despachó en su cuenta de Twitter luego de que su club cayera 5-4 en la tanda de penaltis ante el Deportivo Cali.

“El equipo concentrado, metiendo huevos, saca el resultado y ¿llega Montoya a patear como si fuera un picadito? ¡No me jodaaaaaaa!”, escribió inicialmente, aunque el otro jugador ‘embajador’ que falló en la definición fue David Mackalister Silva.

Sin embargo, no paró ahí y prácticamente pidió su cabeza con otro contundente trino: “Un jugador profesional no puede llegar con esa actitud a patear un penal definitivo. A ver, me disculpan, pero yo del profe Gamero mandó pa’ la casa a Montoya… ¡No puede ser esa displicencia, es que no puede ser!”.

Las críticas de Herrera se sumaron a las de varios aficionados de Millonarios que en Internet le dedicaron toda clase de memes.

De hecho, otro que lo trató duro fue el periodista César Augusto Londoño, que en Caracol Radio le dijo: “Sobrador, con esa sonrisita maricona”, pues el futbolista sonrió antes de su ejecución.

Los cierto es que el Deportivo Cali siguió en competencia y ahora, en los octavos de final de la Copa Sudamericana, deberá enfrentar a Vélez Sarsfield de Argentina, que dejó en el camino a Peñarol de Uruguay.

