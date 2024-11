Pese a que la Selección Colombia ha tenido momentos muy importantes en su historia, como en el Mundial de Brasil 2014 y ahora en la Copa América 2024, los títulos aún no llegan y por eso es que el de 2001 fue tan valioso, pues aunque muchos han querido bajarle la caña, igual es el único trofeo que ha conseguido el combinado nacional en su historia.

Por eso muchas personas estaban ilusionadas con que el segundo título llegara en 2025, pues hace unas semanas surgió la información de que el equipo nacional iba a ser uno de los invitados a la Copa Oro y allí podía destacar de gran manera.

Este es un torneo que reúne a las selecciones de Centroamérica y Norteamérica que sirve como preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que se esperaba que los invitados fueran equipos grandes como Argentina y Colombia justamente para que las demás selecciones tuvieran un rodaje importante, pero esa opción se ha ido diluyendo con el tiempo.

De hecho, en la mañana de este miércoles seis de noviembre, el periodista Carlos Antonio Vélez aterrizó esa idea y confirmó que el equipo nacional ni siquiera recibió nunca la invitación, por lo que centrará toda su energía en terminar de gran manera las Eliminatorias y luego preparar lo que será la Copa del Mundo el siguiente año.

La @FCFSeleccionCol no jugará la Copa de Oro de @Concacaf .. la razón? No la han invitado.. solo Qatar recibió la tarjeta para q vaya.. además el año entrante buscarán no recargar el calendario y prepararse bien para el Mundial q es distinto a la eliminatoria. Por aquí se camina…

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) November 6, 2024