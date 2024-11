Un jugador de la Selección Colombia fue el protagonista de un programa en redes sociales y televisión de la liga en la que compite. El futbolista hizo una dura confesión sobre su vida y cómo el fútbol fue un elemento salvador.

Se trata de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero de 25 años que milita en el Columbus Crew de la MLS. El joven jugador es el protagonista de un nuevo capítulo del documental ‘Breakaway’, del cual se compartió un avance y que posteriormente será publicado en Apple TV.

En el avance que compartieron a través de la red social ‘X’, el ‘Cucho’ hizo una brutal confesión sobre como la pelota fue vital para no caer en otras tentaciones de la sociedad. “El fútbol es mi vida, porque el fútbol me salvó de la calle, me salvó de las drogas, me salvó de la violencia. En momentos difíciles, el fútbol siempre me rescató. La adversidad que enfrentamos juntos es por eso que somos campeones. Los desafíos que enfrentamos nos han hecho más fuertes, nos hemos creado juntos y nos han hecho mejor, pero no solo como jugadores. Esta es nuestra historia y esperamos escribir la siguiente que tenga en mi vida”, dijo el atacante.