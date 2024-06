Por: Gol Caracol

En su página web oficial, la Asociación de jugadores profesionales de la MLS publicó hace unas semanas el listado de deportistas que están vigentes en el balompié de Estados Unidos y sus respectivos sueldos anuales, que se suman a una compensación por temporada. Y en cuanto a los colombianos, los que están en los dos primeros lugares son dos delanteros: Luis Fernando Muriel y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

Muriel llegó para este 2024 al Orlando City procedente de Atalanta, de la Serie del fútbol italiano, y lo hizo para tener un devengo anual de más de 2.8 millones de dólares (cerca de 11 mil millones de pesos), que lo ubican en el liderato de los que más dinero ganan entre los nuestros.

Mientras tanto, Hernández, del Columbus Crew, se echa al bolsillo 2.6 millones de dólares por cada temporada (más de 10 mil millones de pesos).

Para completar el top-5 de colombianos en este apartado, hay que mencionar a Jesús Ferreira, del Dallas, con 2 millones de dólares de salario; Cristian Arango, del Real Salt Lake; con más de 1.8 millones y Cristian Dájome, del DC United, con 900 mil dólares.

¿Cuánto ganan los colombianos en la MLS?

Luis Muriel (Orlando City) – U$ 2.832.817

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Columbus Crew) – U$ 2.600.000

Jesús Ferreira (Dallas FC) – U$ 2.000.000

Cristian Arango (Real Salt Lake) – U$ 1.899.996

Cristian Dájome (DC United) – U$ 900.000

Jonathan Osorio (Toronto FC) – U$ 788.036

Yeimar Gómez (Seattle Sounders) – U$ 750.000

Eduard Atuesta (Los Ángeles FC) – U$ 689.700

Andrés Reyes (New York Red Bulls) – U$ 642.000

Dylan Borrero (New England Revolution) – U$ 600.000

Andrés Perea (New York City FC) – U$ 575.000

Santiago Moreno (Portland Timbers) – U$ 550.000

Carlos Terán (Chicago Fire) – U$ 529.000

Dany Rosero (Sporting Kansas City) – U$ 510.000

Iván Angulo (Orlando City) – U$ 500.000

Diego Chará (Portland Timbers) – U$ 500.000

Marino Hinestroza (Columbus Crew) – U$ 500.000

Jader Obrian (Austin FC) – U$ 495.000

Brayan Vera (Real Salt Lake) – U$ 475.000

Kerwin Vargas (Charlotte FC) – U$ 400.000

Edwin Mosquera (Atlanta United) – U$ 400.000

Dairon Asprilla (Portland Timbers) – U$ 355.000

Nelson Palacio (Real Salt Lake) – U$ 330.000

Tomás Ángel (Los Ángeles FC) – U$ 250.000

Carlos Andrés Gómez (Real Salt Lake) – U$ 250.000

Eddie Segura (Los Ángeles FC) – U$ 250.000

Nelson Quiñones (Houston Dynamo) – U$ 231.996

Juan David Mosquera (Portland Timbers) – U$ 225.000

Fernando Álvarez (Montreal) – U$ 225.000

Carlos Garcés (Los Ángeles Galaxy) – U$ 200.000

¿Cuál es el sueldo de Lionel Messi en Inter Miami?

El astro argentino es el mejor pagado en la MLS, con un salario base de 12 millones de dólares. El que sigue a la ‘Pulga’ en este listado es Sergio Busquets, con 8.499.996 millones, y el podio lo completa Lorenzo Insigne, con 7.500.000 millones.

Fuente de la información: https://mlsplayers.org/resources/salary-guide

