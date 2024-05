Aunque varios seguidores del ‘10’ de la Selección Colombia pensaban que el deportista haría un anuncio este miércoles sobre su futuro deportivo, todo se trató del nuevo negocio de suplementos que lanzó al mercado.

Sin embargo, esto no evitó que diferentes medios brasileños se refirieran a su actualidad en São Paulo, con el que solo ha jugado 5 minutos desde que llegó el técnico Luis Zubeldía (bajo su mando el equipo lleva 6 partidos invicto).

Y es que, según se ha conocido en las últimas horas, las directivas paulistas están trabajando para concretar la salida del colombiano, teniendo en cuenta que no ha llenado las expectativas por las que fue contratado. Además, no es tenido en cuenta por el entrenador.

“El colombiano no ha jugado por elección de Zubeldía. El centrocampista no convenció al argentino en los entrenamientos y Zubeldía probó algunas formaciones con James y no quedó contento con su desempeño. El entrenador no puede ver actuar al centrocampista”, explicó el medio UOL.