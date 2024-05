Por: Gol Caracol

Desde que Luis Zubeldía se posicionó como nuevo entrenador del Sao Paulo, todo ha cambiado para James Rodríguez. Si bien con Thiago Carpini no era titular indiscutible, era llamado y logró brillar en varias ocasiones bajo su mandato.

(Lea también: “Típica cortina de humo”: Carlos A. Vélez, desesperado con James por anuncio enigmático)

Sin embargo, para el argentino hay “compañeros que están mejor”, razón por la cual, ya son cuatro los partidos que Rodríguez Rubio no aparece en las convocatorias hechas por el cuerpo técnico del estratega nacido en La Pampa, Argentina.

Bajo este panorama, según pudo informar el medio ‘UOL’, Sao Paulo y sus directivos ya se habrían puesto manos a la obra de cara a darle salida al colombiano para el próximo mercado de fichajes, pese a que su contrato aún tiene un año más de vigencia.

“São Paulo ya admite que la tendencia es que James se vaya en la próxima ventana”, fue la contundente frase que utilizó el mencionado medio para actualizar la situación por la que está pasando el zurdo.

Sumado a ello, ‘UOL’ asegura que el cuadro ‘tricolor’ si ve una oferta que trate de satisfacer las ambiciones de la institución, no pondrá trabas mayores para que el ‘cafetero’ busque nuevos rumbos.

Y es que según el informe del medio citado previamente, que el cucuteño no esté ‘ni por las curvas’ en una de las convocatorias de Zubeldía no es razón para sorprenderse, ya que, desde que llegó el estratega y empezó a dirigir los entrenamientos, el argentino no se convenció de lo que le podía entregar James al equipo.

Con varias sesiones de preparación, probándolo en varias formaciones y con distintos roles, el entrenador de 43 años no quedó contento con el nivel actual del colombiano, relegándolo a ni siquiera ser tenido en cuenta para los partidos tanto de Copa Libertadores, como del Brasileirao. Así las cosas, según la información proveniente desde Brasil, la salida de James Rodríguez sería más un hecho que un rumor y es probable que en los próximos días se conozca cuál será la siguiente camiseta que representará el ’10’ de la Selección Colombia. (Vea también: Pulzo Deportes EN VIVO: fracaso de Millonarios en Libertadores, James, Luis Díaz y más) ¿Cuál será el próximo equipo de James Rodríguez? Por el momento, todo son rumores respecto al próximo destino de James Rodríguez. Recientemente,se ha venido hablando de un interés de Boca Juniors, quien buscaría hacerse con el creativo de cara a reforzarse para la segunda mitad de este año 2024. No obstante, aún falta que la situación entre el colombiano y el Sao Paulo se aclare y, una vez allí, sí se podrá determinar cuál será el próximo club que se hará con el talento del cucuteño.

