Así como lo había prometido hace unos días, este miércoles 15 de mayo James Rodríguez anunció oficialmente su nuevo negocio, el cual se trata de una marca de suplementos llamada Truly Genius.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el ‘10’ de la Selección Colombia explicó que su pasión por la salud y la nutrición va más allá de los terrenos de juego, por lo que se asoció con nutricionistas, científicos y expertos en bienestar —incluido su nutricionista deportivo personal Andrés Zapata— para crear la mencionada empresa.

“El fútbol me enseñó que para alcanzar grandes metas se necesita un equipo de genios. Eso es lo que hemos formado en Truly Genius: un equipo decidido a dejar una marca. Usar mis experiencias, tanto buenas como adversas, para promover el bienestar y el crecimiento. Me llena de orgullo”, escribió James en su publicación.

¿De qué se trata Truly Genius, el nuevo negocio de James Rodríguez?

De acuerdo con lo mencionado en la página web de la marca, la experiencia deportiva de James, sumada a los conocimientos de la desarrolladora de productos y cofundadora de la marca, Ziggy Sánchez, sirvieron para crear un conjunto de suplementos que sacaran provecho de una tecnología que garantizaría obtener el máximo beneficio de nutrientes del cuerpo a la hora de consumirla.

“Quiero que los deportistas jóvenes cojan consciencia y entre más jóvenes mejor para ellos. Uno cuando joven no se da cuenta de lo importante que es comer bien y tomar varias cosas”, mencionó James Rodríguez en un video con el que promocionaron la marca.

Acá, las palabras de James Rodríguez:

Según Ziggy Sánchez, el cucuteño se le acercó para que lo orientara con sus suplementos, ya que el omega-3 que él consumía no lo estaba digiriendo de la mejor manera.

“Quiero que cojan consciencia de lo importante que es tomar suplementos para que les ayude a tener una carrera mucho más larga y que cuando compitan se sientan cómodos porque uno trabaja para eso. Los deportistas de alto rendimientos siempre van a tener problemas físicos, pero lo que creamos les va a ayudar a tenerlos cada vez menos”, agrega el futbolista en el cortometraje.

¿Cuánto valen los productos de la nueva empresa de James Rodríguez?

En el portal se ofrecen 4 suplementos diferentes, los cuales se venden desde diferentes precios. Acá, los costos:

Suplemento ‘Heart’: 87 dólares o 333.900 pesos colombianos al cambio de hoy

Creatina: 49.99 dólares (191. 800 pesos).

Colágeno: 89.99 dólares (345.400 pesos).

Magnesio: 46.99 dólares (180.300 pesos).

