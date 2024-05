En la tarde de este martes empezó a circular la noticia en la que vinculaban a James Rodríguez con Boca Juniors para el próximo mercado de fichajes. Actualmente, el colombiano aún es jugador de Sao Paulo de Brasil, club en el que no ha podido mostrar su mejor versión.

James Rodríguez llegó a mediados del 2023 al cuadro paulista como uno de los grandes refuerzos del fútbol brasileño. Su paso por clubes como el Real Madrid y Bayern Múnich creaba expectativa en hinchas y periodistas.

(Vea también: Jarlan interpuso una demanda contra Nacional)

Sin embargo, a casi un año de su llegada, su futuro parece estar lejos de Sao Paulo y aunque tiene contrato hasta 2025, su salida podría darse en los próximos meses.

Desde ya, el nombre del colombiano aparece como uno de los más apetecibles del mercado y varios serían los clubes interesados en contar con él. En las últimas horas, lo empezaron a vincular con Boca Juniors, y desde el club salieron a dar claridad sobre las especulaciones.

Mauricio Serna, actual director deportivo del ‘Xeneinze’, estuvo en entrevista con Diego Rueda y allí aclaró el tema. El ‘Chicho’ aseguró que James es un jugador que quisiera tener cualquier club, pero aclaró que por ahora no es una opción para el conjunto ‘Azul y oro’.

“A Boca le ofrecen muchos jugadores, James es un jugador mundial, pero de ahí a tenerlo hay un camino muy largo. Hoy ha saltado una de noticia, pero nosotros dentro del consejo de fútbol no nos hemos sentado a contemplar la posibilidad de James, pero no porque no nos interese, la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio”, dijo el ídolo de Nacional y Boca.