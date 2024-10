El ránking Fifa se dio a conocer este jueves 24 de octubre de 2024 y allí la Selección Colombia tuvo novedades y un cambio, ya que bajó respecto al mes pasado de este prestigioso listado del máximo ente del fútbol mundial.

(Le puede interesar: James Rodríguez, nominado al mejor jugador de 2024, pese a ninguneada en el Rayo Vallecano)

A través de sus redes sociales la principal organización del balompié entregó el top 10, inicialmente, y alló resaltó el nombre aún de nuestra ‘tricolor’, que está situada entre las mejores selecciones en el planeta.

🇵🇹 and 🇮🇹 move up a spot in the latest #FIFARanking! 📊

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 24, 2024