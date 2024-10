La Selección Colombia goleó 4-0 a Chile en Barranquilla y cada vez más se acerca al objetivo de clasificar anticipadamente al Mundial de 2026, cuyo ‘número mágico’ es tema de interés y debate.

A raíz de la goleada, en el país austral se habla de una posible salida del entrenador Ricardo Gareca, teniendo en cuenta que la ‘Roja’ es última en las Eliminatorias con 5 unidades en 10 partidos jugados.

Precisamente, el ‘Tigre’ dio una conferencia de prensa que asustó a más de un aficionado, puesto que allí dejó en entredicho su continuidad en el cargo, asegurando que va a “reflexionar” y a analizar su futuro con el cuerpo técnico.

“Hoy no puedo dar una respuesta concreta. Siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado. Hoy no estoy para tomar una decisión“, dijo.

Y añadió: “Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico. La decisión de abandonar el cargo, no estoy en condiciones de manifestarla. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier decisión que tome”.

De hecho, Gareca manifestó que se avecinan reuniones cruciales sobre su futuro y que no está pensado en el mañana, señalando que es el “responsable” de la crisis chilena.

“Sí tengo que pensar qué voy a hacer. No me atrevería a contestarles más allá de esta noche. Seguramente habrá reuniones, muchas cosas en las que uno tendrá que pensar bien. Hasta el momento, digamos que fue un proceso en que, oficialmente, no hemos podido despegar”, indicó.

¿Gareca se prepara para regresar a Colombia?

Cabe recordar que, previo al duelo entre Colombia y Chile, el periodista Jaime Dinas indicó que si Gareca perdía contra la ‘Tricolor’ su cargo estaría en cuestión y que podría aterrizar en Bogotá para dirigir a Millonarios.

Esta versión toma fuerza ya que Gamero no pasa por un buen momento en el conjunto ‘Albiazul’ y las directivas podrían analizar un cambio de cuerpo técnico.

