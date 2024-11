En la tarde de este jueves 7 de noviembre, el entrenador argentino Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados que disputarán los compromisos contra Uruguay y Ecuador correspondientes a las jornadas 11 y 12 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Entre los llamados no hubo muchas sorpresas, pues mantuvo la base con jugadores como Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Sin embargo, hubo un cambio con respecto a la lista pasada que sí llamó la atención, puesto que en esta oportunidad no estará Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, sino que vuelve David Ospina, de Atlético Nacional.

📝 ¡𝙐𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙮 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙤𝙙𝙖 𝙇𝘼 𝘽𝙐𝙀𝙉𝘼 𝙑𝙄𝘽𝙍𝘼! 🫶 Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para disputar las fechas 11 y 12 de las 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙨 𝙖 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝟮𝟬𝟮𝟲 💛💛💙❤️ 🔗 https://t.co/MEVk1QmFi4… pic.twitter.com/ALWTv1VMKL — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2024

Por qué no convocan a Kevin Mier a la Selección Colombia

Ante esto y todas las dudas que se despertaron en las redes sociales, apareció Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras mayores’ para dar claridad sobre la situación, destacando que serían temas extra futbolísticos los que no permitirían su convocatoria.

“¿Será necesario que Mier cambie de empresario para poder ser convocado a la Selección Colombia por meritocracia? A mí me dicen que le hicieron una oferta para cambiar de empresario y él se negó”, comenzó diciendo Vélez.

Y agregó: “No me vayan a decir que tenemos los vicios de la era Pékerman y Pascual Lezcano. Pregúntenle a Carlos Darwin y a muchos otros que no fueron convocados a Selección simplemente porque no le firmaron al empresario que gobernaba y reinaba en aquella ocasión por estos lares”.

Además, aseguró que esto sí tendría influencia porque llamaron a Carlos Andrés Gómez, quien si bien está jugando bien, no era el primer opcionado para ser convocado en esta jornada de Eliminatorias.

“No me vayan a decir que estamos en la misma. De buena fuente tengo que Mier se negó a firmar contrato con un representante que ahora gobierna, aunque diga que no y ponga cara de yo no fui, en la Selección Colombia. Ahí ya le llamaron a Gómez, también”, concluyó Vélez.

Además, sobre por qué convocar a Ospina, el periodista aseguró que hay un plan para llevarlo hasta el próximo Mundial, teniendo en cuenta que aún queda año y medio para que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Lo cierto es que no se le puede recriminar nada al técnico porque convocando a sus jugadores e imponiendo su estilo de juego la ‘Tricolor’ ha conseguido resultados históricos contra selecciones importantes, como España, Alemania, Brasil y Argentina, consiguió el subcampeonato en la Copa América y está muy cerca de sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Por eso, los aficionados están ilusionados pensando en los siguientes encuentros, que serán frente a Uruguay el viernes 15 de noviembre a las 7:00 de la noche y luego contra Ecuador el 19 de noviembre a las 6:00 de la tarde.

