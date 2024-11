Por: LA CRONICA DEL QUINDIO

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, negó este jueves que tenga un problema con James Rodríguez, que apenas está teniendo protagonismo en el equipo hasta el momento, y afirmó que no es ‘consciente’ de los rumores que sitúan al colombiano fuera del club madrileño en el mercado de invierno.

James Rodríguez: DT del Rayo Vallecano reveló por qué no lo tiene en cuenta

Desde su llegada al Rayo Vallecano el pasado 26 de agosto, James Rodríguez ha disputado cinco partidos, uno como titular, y suma 123 minutos de juego. En los dos últimos no jugó. En el de Liga contra el Alavés, por decisión técnica y contra el modesto Villamuriel en Copa del Rey por unas molestias.

“James está apto. No viajó a Villamuriel por unas pequeñas molestias. Tiene un cierto dolor en la rodilla y por eso no viajo, para alivarlo”, dijo Iñigo Pérez en conferencia de prensa.

El técnico español, ajeno a los rumores de una posible marcha de James, fue tajante mostrando su opinión al respecto.

“No soy consciente de los rumores y tampoco he hablado con James sobre esta información. No es el momento y si lo fuera estoy abierto a conversar con cualquier jugador que esté incómodo con su situación. El club no me ha dicho nada”, subrayó.

“No hay ningún problema entre James y yo. No puedo dar más información”, concluyó.

