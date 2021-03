green

Sebastián Villa se salvó de una considerable lesión en el 1-1 entre el conjunto ‘xeneize’ y los rojos de Avellaneda, duelo en el que el propio Villa erró un penalti en el último minuto.

Sin embargo, en el minuto 37 el antioqueño fue derribado desde atrás mientras transportaba la pelota cerca de la mitad de la cancha y terminó estrellándose contra el veterano Insaurralde, que le estaba bloqueando el camino.

Pero lo peor estaba por venir, ya que después del choque, el balón salió hacia otra dirección e Insaurralde se impulsó para pisar con fuerza y premeditación al tendido Villa justo en la rodilla izquierda.

El ‘cafetero’ se retorció a más no poder y debió ser retirado del terreno de juego para ser examinado, aunque contó con la fortuna de que pudo volver al compromiso.

Y aunque la agresión tuvo exceso de mala intención, el árbitro central, que estaba a pocos metros, no mostró ninguna tarjeta, ya que al parecer no vio la falta y no había VAR.

“Esto es expulsión, es roja directa, sin dudas… Fue a propósito… En un partido con VAR esto no admite discusión”, fue la queja de los comentaristas argentinos de ESPN, canal que transmitió el encuentro para Colombia.

Otros ‘cafeteros’ que tuvieron acción con Boca Juniors fueron Frank Fabra y Jorman Campuzano; Edwin Cardona siguió siendo baja debido a una lesión. Entre tanto, en Independiente jugó en el segundo tiempo Andrés Felipe Roa.

Pisotón a Sebastián Villa

En video, la agresión de la que fue objeto el volante colombiano de Boca:



Sebastián Villa botó penalti ante Independiente

Acá, la pena máxima que desperdició sobre el final: