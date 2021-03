TwitterFrank Fabra explicó el ‘El vbar’, de Caracol Radio, que el incidente no pasó a mayores porque no se trató de una agresión; “son cosas que quedan en la cancha, no más”, afirmó inicialmente. “Nos desafiamos un poquito y al final le volteo la cara para que él se gire para el tiro de esquina, no es como dijeron que le di una cachetada… Solo lo giré y ya”, relató sobre lo acontecido. Y agregó que en el vestuario bromeó con el propio Izquierdoz: “En el camerino me dijo jodiendo que donde hubiera sido una cachetada de verdad, nos matamos”. Además, dijo que la relación con su compañero no se dañó porque se trató de una acción de juego: “Seguimos como si nada, nos llevamos muy bien”. Incluso, señaló que no hubo castigo por parte de los directivos de Boca Juniors, como se estaba especulando. “Para nada nos multaron. El profe supo entender que esas cosas pasan… Solo nos dijo que ojalá no vuelva a pasar”, comentó. Finalmente, Fabra aclaró que nunca ha tenido altercados en su carrera deportiva: “Con todos me llevo bien, nunca he tenido una pelea en mi carrera”. El colombiano se alista con Boca para la visita a Independiente, partido del torneo local programado para este domingo 28 de marzo. Fabra explicó golpe a Izquierdoz Acá, las declaraciones del futbolista antioqueño: