En la noche del domingo, Frank Fabra le pegó una cachetada a Cali Izquierdoz durante el partido de Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba. Luego de este hecho los periodistas y analistas argentinos han estado en contra del colombiano por este hecho.

En Fútbol 90, de ESPN, la crítica fue de los dos personajes más reconocidos de este programa. El primero en hacer referencia a este golpe entre compañeros fue Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, quien pidió un castigo severo.

“Tienen que sancionar a alguien, no se puede pegarle una trompada a un compañero, porque a Boca lo miran niños de 10 años, todo el mundo y todos se preguntan, ¿se pegan los del mismo equipo?”, aseguró.

Además, también le pidió al colombiano que modere su actitud. “A Fabra lo tiene que agarrar y decirle ‘¿Quién te pensás que sos? ¿Dónde pensás que estás?’ A mí, Fabra me encantaba, pero no es ni el mejor 3 de la historia de Boca. Bajale un poquitito”, dijo.

Óscar Ruggeri, exfutbolista que pasó por Boca Juniors y fue campeón del mundo con Argentina, también explotó contra el defensa colombiano, que ya es uno de los líderes del plantel por su experiencia.

“En la cancha nunca vi que alguien le pegara al compañero, dentro del camerino sí lo vi. Yo hoy lo aparto, lo saco del grupo a Fabra, la verdad como compañero, muy maleducado. A la mañana ya debería estar citado y decirle. Estas afuera un mes o dos meses. El capitán no es un tipo al que le ponen una cinta y ya”, dijo.

Así fueron las duras críticas para Fabra por parte del ‘Pollo’ y de Ruggeri en la mañana de este lunes.

Mariano Closs, quien pertenece a la misma cadena de televisión pero conduce otro programa, aseguró que la rencilla entre Izquierdoz y Fabra no es solo una calentura del partido.

“Fue tremendo esto. No se vayan a lo superficial. Me contaron que hace poco Izquierdoz fue a buscar una liquidación y un administrativo le dijo ya se lo dimos a uno de los colombianos, pero no me dieron el nombre. Algo está pasando en Boca”, expresó.

Hasta el momento nadie de Boca Juniors se ha pronunciado sobre este altercado entre los dos jugadores que, si bien no pasó a mayores porque no hubo reacción del defensa argentino, pudo haber terminado peor porque al colombiano lo pudieron haber expulsado por pegarle a su compañero.