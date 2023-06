En medio de la incertidumbre sobre la continuidad de Marlon Torres en Independiente Santa Fe, el zaguero central ha dejado claro su deseo de continuar en el cuadro ‘Cardenal’ durante una entrevista en el programa el ‘VBAR’ de Caracol Radio. Así las cosas, el jugador expresó su interés en permanecer en la institución.

“Ofertas si hay, concretadas ninguna, ojalá tuviera todas esas ofertas concretadas, ahora mismo es Santa Fe el que tiene la batuta de todo esto”. Agregó.

(Vea también: Hubert Bodhert habló sobre su futuro, ¿ahora sí será el nuevo DT de Santa Fe?)

#ElVbarCaracol 🦁🗣️"Quiero quedarme en Santa Fe": Marlon Torres, defensor 'cardenal' 🎧Escúche la entrevista completa aquí:https://t.co/0c98oC7ScY pic.twitter.com/jwdf7o5Jj5 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 19, 2023

La situación actual de Torres se encuentra en manos del conjunto bogotano, quien tiene la primera opción en las negociaciones. Aunque existen ofertas sobre la mesa, ninguna de ellas ha llegado a materializarse de momento. Entre tanto, el representante del jugador quien se encuentra fuera del país, se espera que en los próximos días retorne para dialogar los detalles de su renovación o salida.

Marlon Torres le expresó al presidente del club, Eduardo Méndez que su deseo es continuar y expresó que “el presi tiene la misma intención”.

Lee También

A modo de cierre, mencionó la oferta que tiene de Tolima, siendo pretendido por el argentino Juan Cruz Real en el que ya dirigió al jugador en América de Cali.

“El representante mío me habló de ese tema (interés por Deportes Tolima), dijo que cuando llegará ampliaría los detalles, igualmente le deje claro que no me contará por lo que estamos en Copa Sudamericana, por lo que quiero jugar con toda la responsabilidad, cualquier jugador se distrae con esos temas por eso prefiero evitarlo, cuando termine que me diga que propuestas hay”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.