En las últimas semanas, Independiente Santa Fe ha estado evaluando opciones para seleccionar su nuevo director técnico. Sin embargo, todo se ha quedado en rumores a un mes de la destitución de Harold Rivera, entre tanto, se descartó la posibilidad de contar con los servicios de Lucas González debido a circunstancias previas que generaron descontento en el club.

Pues en diciembre de 2022, el cuadro ‘Cardenal’ anunció a Harold Rivera como nuevo estratega y junto a él Lucas González como asistente técnico. No obstante, el viernes 30 de diciembre hubo una notica inesperada. Y es que González fue presentado como entrenador de Águilas Doradas, dejando sin AT a Santa Fe.

Entre tanto, la participación de Águilas en la Liga BetPlay culminó el pasado 17 de junio, de acuerdo con varias fuentes Lucas González presentó su carta de renuncia a los dirigentes del cuadro antioqueño una vez se terminó el partido de la sexta fecha de los cuadrangulares.

Así las cosas, Carlos Villamil, periodista de Direct TV Sports, dejó claro en su cuenta de Twitter que Lucas González no es opción para Santa Fe y que su nombre no se ha tenido en cuenta.

🦁 Lucas González NO ES OPCIÓN en Independiente @SantaFe. No se ha tenido en cuenta su nombre, ya que “dejó al equipo botado, en enero, así como acaba de hacerlo con Águilas”, me dijeron.

¿Quiénes siguen en carrera?

1. Leonel Álvarez.

Si baja sus pretenciones económicas. pic.twitter.com/x0kXaGuvXC

— Carlos Enrique Villamil Sánchez (@carlosevillamil) June 19, 2023