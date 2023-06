Después de varios meses, Carlos ‘La Roca’ Sánchez, actual jugador de San Lorenzo de Almagro, habló sobre su salida de Independiente Santa Fe, siendo esta su única experiencia en el fútbol colombiano donde, incluso, ganó su único título de su carrera.

El volante de primera línea habló con ‘El Alargue’ de Caracol Radio y allí se desahogó. Comentó que su paso por el fútbol colombiano fue desagradable; “no fue valorado”.

“Yo la verdad es que en Colombia, no solo a mí, no le damos valor a lo que es el patrimonio de su gente, de lo que es Colombia como país, nuestra cultura, nuestra sociedad. Me ha pasado que uno llega a Colombia y después de tantos años de representar al país, porque uno es embajador, y volver a Colombia después de toda mi carrera fuera, me fui desilusionando de cómo no se valora lo que uno ha hecho por el fútbol, por el país, yo no me sentí valorado realmente. Y no es que necesite eso para vivir, pero uno llega a otro lado y lo tratan mejor, le dan el lugar, porque uno se lo ha ganado. Yo en Colombia no me sentí valorado, lo he sentido por otro lado”, confesó ‘La Roca’.

Y aclaró que aunque su único paso en Colombia fue con Santa Fe, no se sintió mal solo por el club. “Yo terminé sin ningún problema. Mi idea nunca fue ir y hacer dramático, yo me puse al servicio de Santa Fe, no exigí nada, yo quería aportar mi granito de arena para que todo mejorara en Santa Fe, por parte de la prensa y todo lo que es el fútbol. No me sentí valorado, cosa que no puedo decir de otro lado”.

“Con Santa Fe no se llegó a un acuerdo sobre el tema de valorar lo que uno es, es simplemente eso. Después hay muchas maneras, pero es más que todo eso. No es un tema que quería ganar millones ni un tema de plata. Era un tema de que se me tuviera más en cuenta de lo que yo soy y pudiera aportar. Nunca he quiero tener protagonismo, prefiero estar bajo perfil y hacer mis cosas, pero sí creo que podía haber aportado muchas cosas y no se me dio lugar”, dijo sobre su salida del León.

Incluso comparó su llegada a Colombia con la de extranjeros. “Cada uno hace una reflexión y puede dar su testimonio. Lo mío es que en Colombia llega un jugador extranjero y lo tratan mejor que al propio colombiano y le dan lo mejor y nos desvivimos por ese jugador, teniendo nosotros jugadores que han puesto el nombre de Colombia en lo alto, esos jugadores, o esos cantantes, tenemos como sociedad que cuidarlos y tratarlos como embajadores de cultura. Yo en Colombia me sentí nada”.