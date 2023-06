Hubert Bodhert es el principal candidato a ser el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe. Su no clasificación a la final pone en jaque su futuro en Alianza Petrolera.

Esta fue una de las preguntas que le hicieron a Bodhert luego del empate 1-1 ante Águilas Doradas, que ayudó con la clasificación de Atlético Nacional a la final.

“La continuidad mía en Alianza Petrolera creo que no ha tenido ninguna amenaza, yo he tenido una buena relación con los directivos, he sido una persona que ha dado lo mejor por la institución. Mi continuidad está aquí, nos sentaremos con los directivos sobre lo que hay que mejorar, es el orden de las cosas”, dijo Bodhert en conferencia de prensa.